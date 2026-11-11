Blender 5.3 používá Vulkan 1.1, přináší 3D Gaussian Splatting

Technika 3D Gaussian Splats, obvykle využívaná k rekonstrukci 3D scén z 2D fotografií či videí je jednou z významných novinek v Blenderu 5.3. Blender nyní umí importovat Gaussian Splats ze souborů PLY, SPZ a glTF, používat je jako point clouds, prohánět je skrze Geometry Nodes a renderovat je s EEVEE, Cycles a Workbench (v solid mode).
Po nedávném přechodu na Vulkan je to aktualizace, pět-trojka podporuje Vulkan 1.1, což má přinést jisté zrychlení běhu. V rámci Cycles a EEVEE je k dispozici rozklad světla v materiálech (disperze / duhový efekt u skla a diamantů), nechybí ani podpora Nvidia DLSS v rámci preview či 360° / panoramatické kamery a uzly pro cel-shading v EEVEE. Řada vylepšení je i v modelingu a již zmíněných Geometry Nodes a také v nástrojích pro animaci a střih. Nově je tu pro odstraňování šumu DLSS 4.5 Ray Reconstruction, se kterým jsou snímky hotovy rychleji a jsou čistší, a to jak plyne z DLSS díky využití upscalovaných vzorků z předchozích snímků.
Nová verze také podporuje běh na strojích Nvidia RTX Spark s Windows 11. JE toho samozřejmě daleko více, viz kompletní přehled novinek na domovském webu projektu.