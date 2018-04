 »   »  Bude JPEG nahrazen novým otevřeným formátem AV1?

Jan Fikar

JPEG je tu s námi již 25 let a pravidelně se objevují snahy jej nahradit něčím novějším a lepším. Aktivní je například Google, který před sedmi lety přišel s formátem WebP založeným na formátu V8. Apple loni u svých mobilních produktů uvedl podporu HEIF s H.265. Ten je však zatížen licenčními poplatky.

Aliance for Open Media, jejímiž členy jsou Mozilla, Google, Netflix, Amazon, ARM, Intel, NVIDIA ale i Apple, vyvíjí otevřený formát AV1, který by měl být bez poplatků a měl by být o 15 % menší, než srovnatelný HEIF. AV1 by měl lépe reprodukovat hrany než HEIF, který naopak lépe reprodukuje plochy. Srovnat testovací obrázky můžete na stránce Tima Terriberry.

Zatím si ale budeme muset na AV1 počkat. Není ještě rozhodnuto, jak moc se kódování obrázků může lišit od kódování videa AV1, což samozřejmě bude mít vliv na využití HW akcelerace AV1.

(zdroj: slashdot)