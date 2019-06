 »   »  CERN se chce zbavit Microsoftu a nasadit víc open source

Petr Krčmář

CERN, neboli Evropská organizace pro jaderný výzkum, ohlásila nový projekt migrace na open-source nástroje a opuštění produktů společnosti Microsoft. Cílem projektu Microsoft Alternatives (MAlt) je zbavit se nepříjemných licenčních poplatků a převzít otěže pomocí otevřených alternativ.

Proč zrovna teď? Microsoft odebral CERN status akademické organizace a zamezil mu tak v přístupu ke speciálnímu licenčnímu programu. Kvůli přechodu na klasický komerční režim zahrnující platby podle počtu uživatelů tak licenční poplatky vzrostly více než desetinásobně. CERN si sice vyjednal dlouhé přechodné období, ale takto obrovské poplatky jsou pro něj nepřijatelné.

Cílem nového projektu je v průběhu následujících let přijít s novými řešeními, která by jej nečinila závislým na jednom dodavateli, ponechávala by mu vládu nad jeho vlastními daty a zohledňovala reálné uživatelské postupy.

Bude to hodně práce, která začíná hledáním alternativ, pokračuje testováním, nasazením a pilotním testováním. V první řadě by měl být nahrazen poštovní systém a poté by měl přijít na řadu ten telefonní, který je v současné době založen na Skype. Stránky projektu zatím nejsou veřejné, uvidíme, jestli se mu podaří přesáhnout hranice samotného CERN.