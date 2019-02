 »   »  D-Wave má kvantový počítač s 5000 qubity, dodávat ho bude za rok

Petr Krčmář

Společnost D-Wave Systems odhalila harmonogram svého 5000qubitového kvantového počítače. Komponenty se na trhu budou objevovat postupně v průběhu letošního roku a v první půlce roku příštího – půjde o qvantovou procesorovou jednotnu (QPU) a softwarové aktualizace. Kompletní systémy se k zákazníkům dostanou v polovině příštího roku 2020.

Nová generace kvantových počítačů od D-Wave používá architekturu Pegasus, která nabízí více než dvojnásobný počet propojení mezi qubity. Zatímco předchozí architektura Chimera stavěla na šesti propojených qubitech, Pegasus jich má rovnou 15. To umožňuje řešit komplexnější problémy pomocí menšího množství qubitů.



Autor: D-Wave Současná generace kvantového počítače od D-Wave s 2000 qubity

Kvantové počítače nepoužívají klasické bity schopné nabývat hodnot 0 a 1, ale staví na qubitech – tedy kvantových bitech. Takto postavený počítač dokáže teoreticky řešit úlohy, které by byly pro klasické počítače velmi obtížné. Odborníci se ovšem přou o to, zda vůbec může skutečný kvantový počítač existovat a zda to, co dnes máme k dispozici vůbec kvantový počítač je. D-Wave přesto stále existuje a výsledky své práce stále prodává. Firma v loňském roce představila službu Leap, na které mohou vývojáři open-source nástrojů vzdáleně spouštět své úlohy. Firma přislíbila, že v budoucnu bude takto dostupná i nová generace kvantových počítačů.