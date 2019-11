 »   »  DevConf.cz 2020 se blíží a s ním i termín pro přihlášení talků a workshopů

Pavel Tišnovský

DevConf.cz 2020 je již 12. ročníkem každoročně pořádané a volně přístupné třídenní konference pro všechny open-source nadšence. Jako již tradičně proběhne v prostorách FIT VUT v Brně a to v termínu 24. – 26. ledna 2020. Veškeré info naleznete na DevConf.info.

Pokud jste vývojář, technologický architekt, IT konzultant, IT student, učitel informatiky na střední či vysoké škole a nebo prostě IT nadšenec, kterého zajímají poslední trendy v otevřených technologiích, pak byste měli rozhodně zvážit návštěvu lednové akce.

Do 6. listopadu máte navíc příležitost neúčastnit se DevConfu jen jako návštěvník, ale rovnou jako řečník či organizátor workshopu. Právě do tohoto data probíhá přihlašování talků/workshopů/meet-upů a to prostřednictvím cfp.devconf.info.

Pokud vás konference zaujala, sledujte další dění na Twitteru či Facebooku, nebo přímo na webové stránce Devconf.cz.

Jelikož se jedná o #opensource konferenci, je DevConf.cz jako již tradičně zdarma (je pouze potřeba zavčas se registrovat). Všechny přednášky, prezentace a workshopy budou probíhat v angličtině.