 »   »  Dvacet let od útoku viru ILOVEYOU

Dnes je to přesně 20 let od velkého útoku viru I Love You, který byl označován někdy také jako ILOVEYOU, VBS/Loveletter nebo Love Bug. Jednalo se o počítačového červa pro Windows vytvořeného v jazyce VBScript, který způsobil velmi rozsáhlé škody a ještě mnoho let poté byl označován za nejničivější počítačový virus historie.

Virus se šířil pomocí e-mailu a uživatel musel pro nakažení počítače spustit přijatou přílohu. Naivní uživatelé ale na přílohu klikali v domnění, že se konečně dozví, kdo je to tedy vlastně miluje. Virus poté odeslal svou kopii na všechny adresy nalezené v e-mailovém klientu Microsoft Outlook.

Na napadeném počítači pak virus hledal čísla platebních karet a odesílal je do internetu. Zároveň však ničil multimediální soubory a nahrazoval je svým vlastním kódem. Tímto a změnami v registrech systému si virus zajišťoval neustálé spouštění a prostor k další činnosti.

Infekce se rozšířila z Filipín přes Hong-Kong až do Evropy a Spojených států. Uvádí se, že postupně bylo napadeno až 10 % počítačů připojených k internetu. Virus zasáhl řadu systémů včetně počítačů britského parlamentu, CIA nebo Pentagonu. Škody jsou odhadovány na 5,5 miliardy amerických dolarů.

Velmi dobře si pamatuji, co se stalo. Měl jsem mít noční směnu od desíti večer do osmi ráno, takže jsem byl zrovna doma, když zpráva obletěla celou Evropu. Nemohl jsem uvěřit, že malwarový útok se objevoval ve zprávách každou hodinu, to se nikdy předtím nestalo. Ten den jsem šel do práce brzy, už v šest večer a skončil jsem ráno v deset. Vzpomínám si, že jsem odesílal faxy, protože e-mailové systémy a internet ve firmě spadly, a připravoval jsem disky s aktualizací definice viru, které jsme museli posílat kurýrem, říká Luis Corrons, bezpečnostní expert společnosti Avast.