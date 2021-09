Edward Snowden nedporučuje používat ExpressVPN

Edward Snowden se minulý týden na Twitteru vyjádřil, že nedporučuje používat ExpressVPN. Důvodem je, že bývalý CIO ExpressVPN Daniel Gericke spolu s dalšími dvěma bývalými zaměstnanci NSA pracovali jako nájemní hackeři mezi lety 2016 a 2019 pro firmu DarkMatter ve Spojených arabských emirátech. Za porušení exportních zákonů, jim soud uložil pokutu více jak 1,5 milionů dolarů. Navíc dostali doživotní zákaz bezpečnostní prověrky.

If you're an ExpressVPN customer, you shouldn't be. https://t.co/l8us92W0BQ