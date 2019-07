 »   »  Engine Godot dostane podporu API Vulkan do října

David Ježek

Herní engine Godot nadále pokračuje v pracech na podpoře API Vulkan. To by měl engine dostat s vydáním verze 4.0, která bude následovat po 3.2 (aktuální stabilní verze má označení 3.1.1). Juan Linietsky v zápisku na domovském webu projektu shrnuje probíhající práce, všechny architektonické změny oproti OpenGL atd.

Podpora API Vulkan je v enginu momentálně před dosažením základní použitelnosti. Juan předpokládá, že do konce měsíce stihne implementovat funkční 3D rendering. Co dnes ujmí Godot s OpenGL, by pak mohl s Vulkanem zvládat někdy koncem října.