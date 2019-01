 »   »  Fenix: nová generace Firefoxu pro Android

Petr Krčmář

Mozilla poodhaluje informace o svém projektu Fenix, který by se měl stát novou generací Firefoxu pro Android (německy). Používat by měl nové technologie, které Mozilla pro Android připravila: GeckoView a Android components. Dostupné obrázky jsou zajímavé především tím, že ukazují adresní řádek na spodním okraji displeje.

Prohlížeč by měl přijít s konceptem relací, které umožní automaticky seskupovat související stránky do skupin. K těm bude možné se později vrátit nebo je z historie hromadně odstranit. Všimněte si také, že se vzhled mobilního prohlížeče přiblížil tomu desktopovému, vidět je to zejména na ikonách v menu.

(Zdroj: Mozilla.cz)