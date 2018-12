David Ježek

Mozilla zavede do Firefoxu praxi, kterou už nějakou dobu používá Chromium a na něm založené prohlížeče. Již Firefox 66 by měl přinést deaktivaci doplňků prohlížeče v anonymním režimu, které tak uživatel bude muset povolit ručně v případě potřeby. Odůvodněno je to tím, že i doplňky mohou teoreticky mít znalost o navštívených webech. Změna zatím do kódu nepronikla, nejprve pak samozřejmě projde tradiční cestou přes Nightly verzi (zde se Firefox 66 nachází).