 »   »  HandBrake 1.2.0 přechází na FFmpeg

David Ježek

Nová verze oblíbeného video kompresoru má jako hlavní novinku přechod od Libav k FFmpeg. To samo o sobě řeší původní neschopnost otevřít mnohé zdroje a přináší také řadu vylepšení díky novější verzi. Odstraněny jsou zastaralé kompresní profily (na GitHubu je přehled kompatibilních náhrad) plus přibyla předvolba pro použití stereo zvuku místo Dolby Pro Logic II (za mě díky).

Opraveno je dekódování Blu-ray titulů s neznámým poměrem stran obrazu (předpokládá 16:9) a naopak kódování videí s velmi kratičkým trváním snímků (pod 2,85 ms, resp. nad 350 fps).

U zvuku bylo vylepšeno resamplování pro všechny kodeky (umí nově dithering, samozřejmě jen tam, kde je to potřeba), při zjišťování audio stop také HandBrake bude méně padat. Je zde kvalitnější výchozí AAC enkodér na non-mac platformách (konkrétně FFmpeg AAC, který již není experimentální) a vylepšeno je zpracování do formátu Opus (pro datové toky až k 6 kbit/s na kanál). AAC lze navíc kódovat až do 7.1. Dále přibyla podpora E-AC3 pro kontejner MP4.

Zlepšen je proces buildování prakticky na všech platformách. Z knihoven nyní HandBrake používá například libopus 1.3, x264 157 r2935, x265 2.9, FFmpeg 4.1, liblzma (xz) 5.2.4 či libspeex 1.2.0 (Speex audio decoding). Linuxu se týká oprava několika chyb například okolo podpory Blu-ray, aktualizace překladů či počáteční podpora pro GTKv4 a přidána je ochrana přepisu souborů v cílové složce (automaticky přidá index číslo do názvu souboru).