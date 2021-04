Autor: Humble Bundle

Humble Bundle je obchod s hrami, kde mohli uživatelé platit libovolnou částku (zespoda omezenou) a také zvolit, kolik z toho půjde na jakou charitu. Šlo také celou částku přispět na charitu. To nově nepůjde a ve výchozím nastavení půjde na charitu jen 5 % (to odpovídá i měsíčnímu předplatnému Humble Choice), s volbou „Extra to Charity“ pak jen 15 %.

Pro většinu lidí je to zklamání a oznámení se setkalo s negativními ohlasy uživatelů, kteří diskutují na Twitteru.

(zdroj: gamingonlinux)