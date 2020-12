Intel připravuje podporu pro Xe HP jakožto Gen12.5 GPU

První procesory Intel s grafickým jádrem Xe, resp. Gen12, jsou na světě (generace Tiger Lake / Rocket Lake). S touto architekturou ale Intel míří výhledově i na jiné segmenty, včetně výpočetních / serverových řešení. Variantu Xe HP (velké GPU pro serverové nasazení) přitom ovladače označují jako Gen12.5.

Varianta Xe HP bude vyšší verzí architektury Xe, která se objeví až někdy později v roce 2021. Intel pro ni pomalu připravuje půdu, přičemž nyní do projektu MESA přišly patche, které tuto řadu označují za „Gen12.5“. Neměli bychom z toho vyvozovat nějaký zásadnější pokrok ve schopnostech, něco podobného se odehrálo i u Ivy Bridge → Haswell, kde generace grafického jádra poskočila z Gen7 na Gen7.5.

Každopádně nové patche pro Xe HP přinesly 7 tisíc řádků zdrojového kódu (plus změny pro ovladače Iris Gallium3D a ANV Vulkan) a to jistě není konečná. Většina toho – stejně jako u AMDGPU – jsou automaticky generované části. Většina úvodních prací by do projektu MESA měla přijít zavčas, aby stihla následné březnové vydání Mesa 20.1. Phoronix s ohledem na to, že zatím není podpora v DRM (DRM-Next) uvádí, že kernelovou část čekejme nejdříve s verzí Linux 5.12.