Intel se stal členem představenstva RISC-V

Velké změny v Intelu neustávají ani rok po jmenování Pata Gelsingera šéf Intelu. Společnost nyní vstupuje do organizace zastřešující otevřenou CPU architekturu RISC-V, přičemž se stává rovnou členem jejího představenstva (Board of Directors), kde za něj bude sedět Bob Brennan, současný viceprezident divize Intelu Customer Solutions Engineering for Intel Foundry Services (současně bude komisi pro technické směřování RISC-V).

Jaké konkrétní plány Intel s RISC-V má, prozatím víme jen zčásti. Možností je vícero. Může například plánovat vyšší využívání RISC-V ve svých produktech. Může se účastnit proto, aby jiný fabless výrobci RISC-V využívali pro výrobu jeho vlastní továrny (toto, tedy optimalizace RISC-V IP pro továrny Intel je jedním z jmenovaných cílů výrobce), v rámci za Gelsingera oznámeného programu výroby pro jiné. Může jít o jiné strategické cíle, připomeňme, že době, kdy to skutečně vypadalo, že Nvidia převezme ARM, začal Apple nabírat inženýry se znalostí RISC-V (a návrat Applu k produktům Intelu je jedním z významných cílů Intelu).

Intel současně oznamuje, že v rámci již jmenované iniciativy Intel Foundry Services bude sponzorovat open-source vývojářskou platformu, aby mohli vývojáři v partnerských firmách či na univerzitách apod. volně experimentovat s architekturou RISC-V. Svoji polívčičku si přihřívá prohlášením, že Intel Foundry Services je jedinou platformou, která nabízí optimalizace výroby pro všechny tři hlavní CPU platformy, tedy x86, ARM a RISC-V. Jaký názor na toto prohlášení má TSMC, nevíme.

Tisková zpráva obsahuje například též komentář Rohita Kumara ze SiFive, který připomíná, že již s Intelem na RISC-V spolupracují, kdy procesor SiFive Performance P550 je základem vývojářské platformy pro RISC-V, založené na Intel “Horse Creek” SoC, které bude srdcem referenční platformy RISC-V (podrobněji na Cnews). Logicky tak SiFive vítá toto zapojení Intelu a jeho Foundry Services do RISC-V. Neboť, dodejme volně, u TSMC je těsno a FinFET/EUV wafery jsou velmi drahé (více o tom v připravovaném článku o nedostupnosti Rapberry Pi).