Intel Xeon 6980P „Granite Rapids“ po roce o 8 % rychlejší

Když před rokem Intel uvedl Xeony Granite Rapids, včetně vlajkové lodi se 128 jádry, uvozovali jsme první testy tak, že na Linuxu poráží AMD, ale ne nadlouho. Nezbývalo totiž moc času do uvedení další generace procesorů AMD EPYC, která s prvenstvím Granite Rapids víceméně zametla. Nyní o rok později Phoronix tento procesor otestoval znovu.
Můžeme tak říci, byť na základě menší škály testů, že výkon procesorů Xeony řady Granite Rapids narostl v průměru o 8 procent. V některých testech spíše vůbec, v jiných jde o desítky procent, ale průměr je jasný a výkonově téměř shodný s testy jako komprese 4k videa se SVT-AV1. Bohužel Phoronixu v článku chybí měření spotřeby, nelze tedy říci, zdali je nárůst na úkor energetické efektivity, nebo naopak rostla i ona.
Každopádně se zde projevuje rozdíl mezi počátečními testy s Ubuntu 24.04 a jádrem Linux 6.10 a nynějšími testy s Ubuntu 25.10 a jádrem Linux 6.17. Phoronix také provedl výměnu základní desky za jiný model, nově použil produkční model serveru od Gigabyte.