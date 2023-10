Jádra Super Long-Term Support s podporou 10 let

Linuxové jádra máme s dlouhou podporou LTS (Long-Term Support), ale v současnosti se diskutuje zkrácení této podpory ze 6 na 2 roky. LTS jsou v současnosti 4.14 (jen do ledna 2024), 4.19 (do prosince 2024), 5.4 (prosinec 2025), 5.10 (prosinec 2026), 5.15 (říjen 2026) a 6.1 (prosinec 2026).





Nezávisle na jádře existuje projekt CIP (Civil Infrastructure Platform), kterého se také aktivně účastní The Linux Foundation. V rámci CIP jsou pak dostupná jádra SLTS (Super Long-Term Support) s podporou 10 let. V současnosti jsou to 4.4, 4.19, 5.10 a nově i 6.1.





(zdroj: slashdot)