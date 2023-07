Při hledání řešení, jak trochu zlepšit zvuk z vestavěných reproduktorů v notebooku, jsem objevil příjemný prográmek pro zvukové efekty v reálném čase – pro PipeWire, nebo PulseAudio s názvem JDSP4Linux.





Pochopil-li jsem to správně, je to fork podobného programu pro Android, ale to jsem nezkoumal a nezkoušel. Tato verze má rozhraní v Qt a v KDE je nerušivě integrována do panelu. Jsem s tím spokojen tak, že to používám i s kvalitními externími reproduktory, nejen s vestavěnými chrchlátky.