 »   »  KDE Plasma 5.16 s vylepšenými notifikacemi

David Ježek

Autor: KDE

Nová verze desktopového prostředí KDE Plasma 5.16 dostala do vínku několik novinek. Tou první, jíž tvůrci zmiňují, je přepsaný systém notifikací, který přichází s režimem Do Not Disturb. Došlo na inteligentnější historii se seskupováním notifikací dané skupiny a také kritické notifikace v celoobrazovkových aplikacích. Lépe funguje i notifikace přenosu souborů a celý systém notifikací má lepší nastavení.

Poprvé také KDE Plasma dostala výchozí wallpaper vzešlý z hlasování. Vylepšení doznala i obrazovka pro přihlášení/odhlášení/zamknutí. Správce úloh má lepší seskupování kontextových nabídek, přepracované je nastavení vzhledu prostředí, barevného tématu či dekorací oken. Uživatelé GeForce mohou zkoušet počáteční podporu Waylandu v kombinaci s uzavřeným ovladačem Nvidia. Vylepšení dostal i správce softwaru Discover.