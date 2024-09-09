Root.cz  »  PC a notebooky  »  KDE Slimbook VI je poháněn procesorem AMD Ryzen 7 8845HS

KDE Slimbook VI je poháněn procesorem AMD Ryzen 7 8845HS

Petr Krčmář
9. 9. 2024
KDE Slimbook VI Autor: Slimbook

Notebook Slimbook Plasma VI byl představen na konferenci KDE Akademy a už je podrobně popsán na webu kde.slimbook.es. Je vybaven procesorem AMD Ryzen 7 8845HS s integrovanou grafikou Radeon 780M, displejem s rozlišením 2560×1600, hliníkovým šasi a sloty na DDR5–5600 s podporou až 96 GB RAM.

Předinstalovaným operačním systémem je linuxová distribuce KDE Neon. K dispozici jsou dva sloty DDR5 umožňující osadit až 96 GB paměti a také dva sloty NVMe M.2 2280. K dispozici jsou tři porty USB-A 3.2, dva porty USB-C a HDMI. Notebook je vybaven 68Wh baterií.

V konfigurátoru je možné vybrat také českou klávesnici. Notebook je možné objednat za 1099 eur, tedy asi za 27 000 korun.

