Linuxový telefon Librem 5 nedávno narostl o 3 mm. Nyní Purism oznámil, že se jim povedlo místo původní baterie o kapacitě 3600 mAh vtěsnat do telefonu baterii o kapacitě 4500 mAh (tedy o 20% více).

To by se mělo pozitivně projevit i v počáteční výdrži telefonu, zejména do doby, než budou implementovány všechny mechanizmy úspory energie.