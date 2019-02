 »   »  LibreOffice 6.2 nabízí nové rozhraní NotebookBar

Petr Krčmář

The Document Foundation uvolnila novou verzi kancelářského balíku LibreOffice 6.2 s mnoha vylepšeními a novými vlastnostmi. Nejviditelnější novinkou je nový vzhled NotebookBar, který by měl uživatelům usnadnit orientaci mezi mnoha různými nástroji. K dispozici je ve třech variantách: Tabbed, Grouped a Contextual. Drobných změn se dočkaly také standardní sady ikon, které podporují SVG a měly by tak lépe fungovat na HiDPI displejích.

Kromě toho byla vyčištěna a zjednodušena kontextová menu, zvýšil se výkon, ve Writeru je možné tabulková data skutečně kopírovat do tabulek a nevkládat je jako pasivní objekty, Calc nově umí regresní analýzy a má novou funkci pro zpracování regulárních výrazů, vektorové editační nástroje umí měnit animaci pomocí uzlových bodů a vylepšena byla také online verze LibreOffice.

Všechny detaily včetně popisu si můžete prohlédnout v naší podrobné galerii: