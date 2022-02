LibreOffice 7.4 bude mít podporu obrázků WebP

Kancelářský balík LibreOffice 7.4, který vyjde pravděpodobně koncem léta, bude mít dlouho očekávanou podporu obrázků WebP. Za implementací stojí Luboš Luňák z Collabory. Podporovány jsou ztrátové i bezeztrátové WebP, jejich import i export. Při exportu můžete zvolit například kvalitu.

Zatím není umožněno uložení WebP do nativních formátů například ODT, protože by jej starší LibreOffice nepřečetly. Ukládání WebP anebo automatická konverze do kompatibilních formátů bude patrně součástí dalšího vydání.

(zdroj: phoronix)