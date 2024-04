Autor: Petr Krčmář, Root.cz

V únoru se podíl Linuxu na desktopu poprvé dostal nad hranici 4 % a nyní přišly údaje za březen, které ukazují, že se drží nad 4 % a stále mírně stoupá. Podíl desktopového Linuxu tedy roste, loni v březnu byl na úrovni 2,85 %.





ChromeOS se do těchto statistik nepočítá, ale technicky vzato je to taky linuxová distribuce. Kdyby se čísla sečetla dohromady, výsledkem by bylo 6,32 %. Čísla pocházejí ze serveru StatCounter, který měří návštěvnost na více než 1,5 milionu webů.