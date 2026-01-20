Root.cz  »  Grafika  »  Mesa 26.0 s podporou GPU Adreno Gen 8 / Snapdragon X2, stejně tak jádro Linux 6.19

David Ježek
Dnes
Qualcomm Snapdragon 888 Autor: Qualcomm
Qualcomm Snapdragon 888

Nadcházející vydání balíku Mesa 26.0 přinese podporu nové generace GPU Qualcomm Adreno z nové generace SoC Snapdragon, a to pro API Vulkan za pomoci příslušného ovladače. Vedle této nové generace pro notebooky, tedy Snapdragon X2, přibude i podpora jim generačně odpovídajících čipů Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Podpora je samozřejmě součástí existujícího Vulkan ovladače TURNIP pro jádra rodiny Adreno. Nově tedy obsahuje podporu variant SoC Snapdragon X2 Elite „Glymur“ a Snapdragon 8 Elite Gen 5 „Kaanapali“. Současně se podpora dostává do jaderného ovladače MSM, a to v rámci dokončovaného jádra Linux 6.19. Qualcomm tak na příchod nové verze linuxového jádra a balíku Mesa bude adekvátně připraven, snad jen s dodatkem, že zatím má vypnutou podporu Variable Rate Shading (VRS) – ladí se poslední problémy.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

