 »   »  Na GitHubu Python předběhl Javu

Jan Fikar

GitHub tradičně přináší Zprávu o stavu Unie (The State of the Octoverse) za rok 2019. Přispěvatelů je 40 milionů (loni 31 miliónů). V žebříčku popularity programovacích jazyků Python předběhl Javu a je na druhém místě po JavaScriptu. Nejrychleji rostly jazyky Dart ( o 530 %), Rust (o 240 %) a Python (o 150%).

Open source projekty s nejvíce přispěvateli jsou Visual Studio Code, Azure documentation, Flutter, TensorFlow, React Native a Kubernetes. Flutter je na předních pozicích nově oproti předchozímu roku, zato vypadl Angular.

(zdroj: theregister)