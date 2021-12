Neutěšený stav prohlížečů v Debianu

Autor: Chromium

Phoronix píše o problematickém stavu prohlížečů v aktuálním Debianu 11 Bullseye a o problémech, které to přináší uživatelům. Debian má ve svých repozitářích několik prohlížečů, žádný z těch hlavních ale není v dostatečně vysoké verzi, která by nabízela záplaty na všechny známé bezpečnostní problémy.

Chromium se zaseklo na verzi 90.0.4430.212–1 a wiki projektu upozorňuje na nevyřešené problémy a doporučuje zvážit přechod na jiný prohlížeč. Oficiálním prohlížečem Debianu je pak Firefox, který zůstal viset na verzi 78.14 ESR, kterou už Mozilla nepodporuje a místo toho sama nabízí verzi 91 ESR. Ovšem ta jako závislost vyžaduje knihovnu Mesa ve verzi 21 a Debian stable nabízí jen verzi 20.3.5.

Podobně jsou na tom v Debianu i menší prohlížeče. Například Falkon už nedostal aktualizace také velmi dlouho, protože nové verze vyžadují také povýšení knihoven Qt WebEngine. Situace to není dobrá a uživatelům nezbývá než instalovat prohlížeče z repozitářů mimo Debian. Vývojáři budou muset řešit, co s tím, protože prohlížeče se vyvíjejí velmi rychle a to neodpovídá tempu vývoje Debianu.