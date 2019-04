 »   »  Notebook můžete nechat v batohu, zazní díky novým rentgenům brzy na letištích

Petr Krčmář

Na stále rostoucím počtu letišť se objevuje nový typ rentgenu, který umožňuje vytvořit 3D obraz obsahu batohu či kufru. Počítačová tomografie dovolí podrobněji nahlédnout do zavazadla, aniž by musel cestující vytahovat obsah do plastových bedýnek na pásu. To by mělo zrychlit odbavení a zároveň to přinese méně starostí cestujícím.

Americká vládní organizace TSA (Transportation Security Administration) testuje novou technologii na více než tuctu letišť a masivní nasazování by mělo přijít během letošního léta. Byl podepsán kontrakt na dodávku 300 dalších skenerů v celkové hodnotě 97 milionů dolarů. Přístroj dokáže obsluze zobrazit velmi podrobný 3D obraz a je schopen automaticky detekovat problematické objekty, které teprve na požádání cestující ze zavazadla vytáhne.

Předpokládá se, že tato technologie v následujících osmi letech nahradí 2000 klasických rentgenů na mnoha amerických letištích. První zakázku na dodávku dostala společnost Smiths Detection, ale předpokládá se, že se postupně zapojí další výrobci.