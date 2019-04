 »   »  Apache má vážnou bezpečnostní chybu umožňující eskalovat práva

Web server Apache je ohrožen zranitelností, která dostala označení CVE-2019–0211. Libovolný uživatel s právy vytvářet a spouštět skripty může navýšit v systému svá práva a stát se rootem. Problém tedy ohrožuje především sdílená webhostingová prostředí s mnoha různými uživateli. Chyba se nachází ve verzích 2.4.17 až 2.4.38 a oprava je dostupná v čerstvě vydané 2.4.39.

Pokud je web server nasazen s MPM (Multi-Processing Module) event, worker nebo prefork, může uživatel spustit skript s právy nadřazeného rodiče – což je často root. Stačí k tomu napsat skript v jakémkoliv z podporovaných jazyků: třeba v PHP. Chybu je možné zneužít jen na unixových systémech.

Zejména pokud provozujete otevřený hosting, měli byste co nejdříve aktualizovat. Všechny podrobnosti o opravovaných chybách najdete na webu Apache.org.

