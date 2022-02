OM System OM-1, nový hi-end systému Micro Four Thirds

Autor: OMDS

Společnost OMDS, která před časem od Olympusu převzala jeho fotografickou divizi, představila novou vlajkovou loď. Nese označení OM SYSTEM OM-1 a na hledáčku má stále logo Olympus. OMDS a její inženýři z Olympusu tak vzdává hold legendární kinofilmové zrcadlovce Olympus OM-1, uvedené na trh právě před 50 lety. Nový přístroj OM-1 je také posledním, který nese logo Olympus, uzavírá se jím historická éra této značky mezi fotoaparáty.

Nyní stručně k tomu, proč je zde zprávička o OM-1. OMDS totiž přístroji dala do vínku spoustu novinek, zejména v oblasti tzv. výpočetní fotografie. OM-1 nemá více megapixelů, už 5 let se Olympus/OMDS drží na 20Mpix, nyní je zde ale Stacked BSI LiveMOS umožňující daleko rychlejší odečítání dat ze snímače a vyšší odstup signál-šum. OM-1 je vybavena mnoha novými algoritmy pro detekci a sledování objektů, skládání expozic, vícenásobnému snímání (až 50Mpix snímky z ruky a až 80Mpix snímky ze stativu, přičemž spojování dílčích expozic je asi třikrát rychlejší). Vedle nového snímače za to OM-1 vděčí novému SoC s výrazně vyšším výkonem.

OM-1 dále umí 4k/60p video, včetně podpory 10bit a komprese H.265. Datový tok dosahuje až ~200Mbit/s a podporován je Log profil pro širší dynamický rozsah. Přístroj i nové objektivy disponují krytím IP53. Stabilizace posuvem snímače je pětiosá s kompenzací až 7 EV, v případě určitých objektivů s optickou stabilizací až 8 EV. Autofokus využívá 1053 křížových bodů, které pokrývají 100% snímače. Výčet všech zajímavých novinek by vydal na samostatný článek, my už jen doplňme, že prodej začne v březnu, samotné tělo vyjde na 56 990 Kč, sada s novým objektivem M.Zuiko Digital ED 12‑40mm F2.8 PRO II pak na 72 990 Kč.