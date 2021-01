Oracle Labs zverejnili implementáciu Java virtuálneho stroja napísanú v Jave

Nový virtuálny stroj s názvom Espresso je naimplementovaný pomocou frameworku Truffle v rámci projektu Java on Truffle. Truffle sa v posledných rokoch dostal do povedomia skôr ako framework na implementáciu interpreterov pre dynamické jazyky ako sú JavaScript, Python, Ruby a R, no je na ňom postavený aj interpreter pre LLVM bitcode či WebAssembly. Po novom do Truffle prichádza podpora aj samotnej Javy.

Espresso údajne už v súčasnosti spĺňa 99,99 % TCK pre Javu 8 a 11, čo znamená, že sa jedná o temer úplnú a plnohodnotnú implementáciu Javy. Avšak, stále sa jedná skôr o prototyp, ktorý sa má v budúcnosti vylepšovať a stabilizovať.

Zaujímavé je aj to, že komponent Espresso bol zverejnený ako súčasť GraalVM a bude ho možné pribaliť k staticky predkompilovaným obrazom aplikácií pomocou nástroja native-image. To v skratke znamená, že do natívneho obrazu aplikácie pribudne miniatúrna implementácia virtuálneho stroja dokonca aj s JIT kompilérom. Týmto krokom si Oracle Labs okrem iného sľubujú vyriešiť problémy s dynamickými aspektami jazyka Java, ktoré nástroj native-image nedokáže pokryť.