 »   »  Podívejte se na vývojovou verzi prvního iPhone, aneb jak bastlí velcí kluci

Petr Krčmář

Apple vyvíjel iPhone dva a půl roku a pro většinu lidí šlo o projekt M68 nebo Purple 2. Firma chtěl všechny překvapit a přijít rovnou s hotovou věcí, jak je jejím zvykem. Vývoj probíhal na prototypových deskách, které obsahovaly všechny součásti z funkčního telefonu rozprostřené na velké ploše. Server Verge přinesl poprvé detailní fotografie této desky včetně popisu nejdůležitějších částí.



Autor: Verge Prototyp prvního iPhone

Na desce je vidět napájecí část, slot pro SIM, antény pro Wi-Fi a Bluetooth, ethernetový port pro testování, displej a tlačítka včetně Home. Srdcem desky je čip Samsung K4X1G153PC, který obsahuje paměť a procesor ARM (ARM1176JZF) běžící na 620 MHz. Systém byl umístěn na 4GB NAND paměti Samsung (K9HBG08U1M).

To vše v roce 2006, kdy vývoj iPhone začal. Deska se používala především pro portaci operačního systému Darwin na cílovou platformu. Rozhodně je to zajímavý pohled do „bastlírny“ velkých kluků.