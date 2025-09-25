Podpora pro Windows 10 na rok zdarma bez Microsoft Backup

Podpora pro Windows 10 skončí již 14. října, tedy za necelé tři týdny. Před nedávnem jsme psali, jak si zajistit bezpečnostní podporu na další rok zdarma, tedy do 13. října 2026. Bylo k tomu potřeba účet Microsoftu a alespoň jednou použít zálohovací program Microsoft Backup.
Právě tato poslední podmínka se nelíbila nezávislé společnosti Euroconsumers (PDF) kvůli možnému porušení DMA (Digital Markets Act). Microsoft odpověděl (PDF), že v EEA (European Economic Area) nebude tato podmínka vyžadována. Podmínka účtu patrně zůstane.
(zdroj: theverge)