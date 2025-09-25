Root.cz  »  Windows  »  Podpora pro Windows 10 na rok zdarma bez Microsoft Backup

Podpora pro Windows 10 na rok zdarma bez Microsoft Backup

Jan Fikar
Dnes
4 nové názory

Sdílet

windows 10 Autor: Radan Dolejš s podporou AI

Podpora pro Windows 10 skončí již 14. října, tedy za necelé tři týdny. Před nedávnem jsme psali, jak si zajistit bezpečnostní podporu na další rok zdarma, tedy do 13. října 2026. Bylo k tomu potřeba účet Microsoftu a alespoň jednou použít zálohovací program Microsoft Backup.

Právě tato poslední podmínka se nelíbila nezávislé společnosti Euroconsumers (PDF) kvůli možnému porušení DMA (Digital Markets Act). Microsoft odpověděl (PDF), že v EEA (European Economic Area) nebude tato podmínka vyžadována. Podmínka účtu patrně zůstane.

(zdroj: theverge)

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Myslela jsem si, že první pomoc poskytnout dokážu. Ale ne

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Jak funguje obnovitelná nafta?

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Nové testy odhalí, zda žena nemá v těle virus HPV

Jak Prima digitálně podporují Zrádce

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Hravě na digitální dovednosti s dotací 50 000 Kč

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

Poskytujete SaaS? Tak pozor, nový EU data Act vás limituje

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI