Jan Fikar

Včera začaly podzimní slevy na Steamu. Levně můžete pořídit například The Talos Principle (85 %), Rise of the Tomb Raider (80 %), Total War: WARHAMMER (75 %), Mad Max (75 %) a Planetary Annihilation: TITANS (75 %). Akce potrvá do úterý 27. 11. do 19 hodin.

Slevy jsou v současnosti také v obchodu Humble Bundle a to také přesně do úterý 27. 11. do 19 hodin. Podobnou akci má ještě obchod GOG.com prodávající hry bez DRM.

(zdroj: gamingonlinux)