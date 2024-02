O pokusném jádru 6.6 pro Raspberry Pi jsme tu již psali. Dříve bylo potřeba sudo rpi-update next . Nyní je potřebný příkaz jen sudo rpi-update .





V současnosti je větev next dočasně uspaná. Očekává se, že se v ní objeví nové jádro. Není jasné, jaké jádro to bude. Již brzy by se mělo jádro 6.6 dostat do stabilních distribucí Raspberry Pi OS. Tam je v současnosti jádro 6.1.