Překladač Google vizuálně překládá už i do češtiny

Aplikace Překladač Google umožňuje již delší dobu v reálném čase vizuálně přeložit tištěné texty v cizím jazyce. Díky tomu dokáže aplikace bez internetového připojení (stačí mít jen stáhnuté asi 2 MB jazykové balíčky) přeložit nápisy zabírané kamerou telefonu v reálném čase. To může přijít vhod například při pobytu v zahraničí.

Tato vychytávka však měla jednu vadu na kráse, a to že aplikace neuměla text přeložit do češtiny. To se nyní mění a Google k dosavadním sedmi jazykům přidal dalších dvacet, včetně slovenštiny a češtiny.

Zároveň byl zlepšen konverzační mód, ve kterém aplikace překládá řeč mezi 32 jazyky s využitím serverů Google a připojení na Internet. Překlad je nově plynulejší a rychlejší a to i se slabším připojením.

Nové verze aplikace Překladač Google by měla být dostupná pro systémy Android a iOS během několika dní.

(Zdroj: Mobilnet)