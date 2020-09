Při uvedení Playstation 5 bude méně kusů v prodeji

Dle nejnovějších informací nejde výroba procesorů od AMD tak, jak by bylo potřeba pro původní plány odvozené od očekávaného počátečního náporu zájmu hráčů. Sony by chtěla na konci března 2021 jít na trh s 15 milióny kusů Playstation 5, to se však nestane.

Právě kvůli nižší než očekávané výtěžnosti výroby na straně AMD/TSMC (ač se průběžně pozvolna zlepšuje) bude prvotní várka Playstation 5 objemu 11 miliónů kusů, namísto plánovaných 15 miliónů kusů. Aktuální výtěžnost výroby dosahuje pouze zhruba 50 %.