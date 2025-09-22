Root.cz  »  Bastlírna  »  Raspberry Pi má novou miniaturní desku M.2 HAT+ Compact

Raspberry Pi má novou miniaturní desku M.2 HAT+ Compact

Petr Krčmář
Dnes
Raspberry Pi má novou menší variantu levného M.2 HAT+ pro Raspberry Pi 5. Nový M.2 HAT+ Compact umožní vložit kartu M.2 PCI Express formátu 2230 (délka 30 mm) do oficiálního pouzdra, kde se pohodlně vejde mezi ventilátor a USB konektory.

Hned po představení Raspberry Pi 5 před dvěma lety se objevila celá řada neoficiálních desek, které umožnily uživatelům připojit různé periferie přes PCI Express. Zhruba před rokem pak přišla oficiální deska M.2 HAT+ se standardním plným obdélníkovým rozměrem. K tomu se objevily první SSD dodávané také pod značkou Raspberry Pi.

Jenže původní deska je poměrně rozměrná a hodí se jen pro použití bez krytu nebo v nějaké větší skříni. Nevejde se ale do oficiálního pouzdra s aktivním chladičem s ventilátorem. Nová menší varianta Compact nahrazuje kabel FPC a zásuvku kabelem integrovaným do desky plošného spoje. Tuto technologii používáme poprvé a jsme s výsledkem velmi spokojeni, píše Eben Upton v oznámení novinky. Compact nabízí možnost umístění do krabičky a zachovává prostor pro proudění vzduchu.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

