 »   »  RIPE IPv4 - poslední souvislá alokace

Dnes byl dle podle organizace RIPE přidělen poslední souvislý evropský blok /22 IPv4 adres. Počet žádostí o další bloky již nyní převyšuje možnosti volných přídělů. Nepřidělených IP adres je nyní cca 1 milion a jsou v menších blocích /23 a /24. Všechny zbývající adresy budou definitivně rozdány už do konce listopadu 2019.

Today we allocated the last of our contiguous /22 IPv4 address blocks. We still have roughly 1 million addresses available, in the form of /23s and /24s, and we will continue making /22-equivalent allocations made up of these smaller blocks.