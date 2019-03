 »   »  Rozchod Intelu s Micronem není kvůli 3D XPoint technologii lehký

David Ježek

V rámci společného podniku IM Flash Technologies vyvíjely firmy Intel a Micron po léta technologie nevolatilních pamětí. Z tohoto partnerství vzešla v polovině+ roku 2015 i technologie 3D XPoint. Žádnou velkou díru do světa (zatím?) neudělala, což je dáno též cenovou politikou příslušné produktové řady Intel Optane i hraním si na určitou exkluzivitu – mezitím se NAND flash díky dalšímu vrstvení a zlevňování zejména TLC a QLC technologií posunuly dál a 3D XPoint už tak zářně nevypadá.

Intel před několika měsíci tak z IMFlash Technologies i její vlajkové lodi v podobě 3D XPoint začal couvat a rozhodl se vše přenechat Micronu. V souvislosti s těmito událostmi nastaly i určité přesuny zaměstnanců, z nichž jeden je nyní pod soudním nařízením.

Doyle Rivers tehdy pracoval v Intelu na 3D XPoint a řadě Optane. Nyní je v Micronu. Intel si předběžným soudním rozhodnutím zajistil, že tento člověk nepředá Micronu žádné intelektuální vlastnictví (IP) Intelu související s 3D XPoint a Optane a ani je nijak nepoužije ve své práci v Micronu.

To jistě Riversovi do určité míry sváže ruce, byť obhajoba tvrdí, že tímto nařízením Intel nic nezíská a jeho tvrzení jsou značně přehnaná. Vystává však s tím minimálně jedna modelová řečnická otázka: jak by to bylo například s grafickými kartami Intel Xe, kdyby si to podobně posichrovala AMD u Raji Koduriho?