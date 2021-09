Rozšíření HTTPS Everywhere míří do důchodu, už není potřeba

Autor: Depositphotos

Electronic Frontier Foundation se připravuje na postupné ukončení podpory pro rozšíření HTTPS Everywhere, které na webech automaticky přepíná z HTTP na HTTPS. To už podle organizace začíná být zbytečné, protože rozšíření HTTPS zažilo v posledních letech výrazný nárůst a prohlížeče navíc přišly s vlastním řešením automatického přechodu na HTTPS.

Na konci letošního roku přejde rozšíření do stavu údržby, kdy bude dostávat jen opravy chyb, ale už ne žádná další vylepšení a novinky. Tento stav by měl trvat nejméně další rok, žádné konkrétní datum úplného ukončení nebylo zatím stanoveno. Uživatelé o tom ale budou včas informováni a bude jim doporučen přechod na řešení zabudované v prohlížeči.