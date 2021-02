Slackware Linux 15.0 Alpha 1

O Alfa verzích většinou nemá smysl psát, ale dnes uděláme výjimku. Jak pravil již Frank Herbert, „spáč musí procitnout“ a ti, kdož vyhlížejí novou verzi Slackware Linuxu, spí už téměř 5 let. Jejich spánek se však začíná krátit, vývojová větev Slackware „Current“ se totiž změnila na „Alpha 1“.

Neznamená to, že by všichni hned měli nadšeně instalovat, ba naopak. Přesto zájemci o nahlédnutí do budoucnosti nejstarší běžící linuxové distribuce mohou kouknout do changelogu či rovnou stahovat instalační ISO.