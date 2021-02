Nový šéf Intelu Pat Gelsinger už je u kormidla

Od včerejška má Intel nového šéfa. Bob Swan, majitel asi nejzářivějšího úsměvu v historii CEO na celé planetě, skončil a do Intelu se včerejškem vrátil jeho někdejší CTO Pat Gelsinger. Pomineme-li obvyklá motivační slova na úvod (shrnutá ve videu), tak to podstatné, co můžeme očekávat je toto:

Nejdůležitější bude vyřešit problémy s výrobou čipů. Zde Intel (a stalo by se tak i za Boba Swana) jistě bude dále zlepšovat své vlastní výrobní procesy. 14nm+++ tady s námi bude ještě dlouho, jistě jej firma bude řadu let využívat třeba na čipsety, uvidíme, jaký osud stihne utrápenou 10nm technologii, ale blýská se na lepší časy: Xeony Ice Lake už se ukazují, a to rovnou v technologii k sobě lepených die zvané Foveros, kde Intel jde ještě o kus dál než AMD s jeho oddělenými čiplety v jednom pouzdře. Co bude se 7nm a menšími procesy, to si netroufám odhadovat.

Pat Gelsinger si jistě hned po šéfech vývoje technologií jako jednoho z dalších pozve na kobereček Raju Koduriho, který má na starosti vývoj GPU technologií, aktuálně tedy Xe grafiky, potažmo obecněji Gen12 (současná) a Gen13 (budoucí). GPU zatím Intelu z hlediska běžného spotřebitele/hráče dosti drhnou.

Dále bude velmi zajímavé sledovat, co Intel vymyslí z hlediska outsourcingu výroby některých produktů k jiným „pekárnám waflí“ – víme například, že si u TSMC alokoval značnou část výrobních kapacit. Osobně bych ale úplně nezatracoval ani variantu nějakého levného převzetí GlobalFoundries (čistě proto, že je to opravdu bizarní myšlenka, že by Intel převzal někdejší továrny AMD).

Samozřejmě čekejme různé nákupy malých nadějných firem. A stejně jako u AMD/Xilinx integraci FCPGA do CPU i jinde, vždyť i proto si Intel před lety koupil Alteru.

Pro nejbližší budoucnost z toho podstatného dojde na 11. generaci Core, tedy Rocket Lake (nižší procesory této rodiny budou zčásti tvořit starší typy 10. generace Comet Lake Refresh), na podzim výrazně evoluční Alder Lake. A nesmíme zapomenout na již zmíněný Ice Lake atd.