 »   »  Sound Blaster Recon3D dostane lepší podporu v Linuxu

David Ježek

Zvukové karty/čipy od Creative a jejich mizerná podpora v Linuxu, to je takový letitý evergreen. Nyní se ale pro generaci Recon3D, resp zvukový procesor SoundCore3D schyluje na o něco lepší časy.

Do jádra míří sada 11 patchů zvící velikosti pouhých 276 řádek kódu, za kterými stojí nezávislý vývojář Connor McAdams a které víceméně upravují podporu pro karty s device ID 0×0013 jednoduchou cestou, kdy je pro ně použit kód dříve napsaný pro Recon3Di v rámci ovladače ca0132 HDA. Patche to stihnou už do jádra 4.19.