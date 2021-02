Startup Ctrl IQ bude sponzorovat Rocky Linux

Gregory Kurtzer, spoluzakladatel CentOS, založil startup Ctrl IQ, který se bude podílet na sponzorování Rocky Linuxu. Rocky Linux, nazvaný na počest druhého již zesnulého zakladatele CentOS Rocky McGaugha, má pokračovat ve stopách CentOS. Z CentOS udělal Red Hat CentOS Stream.

Nový startup Ctrl IQ bude spolu s AWS a Mattermost hlavním sponzorem Rocky Linuxu. Ctrl IQ se bude zabývat hlavně velkými společnostmi, HPC a cloudovými službami. Pod Ctrl IQ bude také například software pro velké klastry Warewulf, který byl založený Kruzertem a nyní se o něj stará americký DoE (US Department of Energy). Samotný Rocky Linux očekáváme v polovině roku a první release-candidate by měl vyjít 31. března.

(zdroj: slashdot)