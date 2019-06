 »   »  Steam potvrdil, že bude schopen dále podporovat Ubuntu

Petr Krčmář

Zástupci herní platformy Steam vydali na svém webu prohlášení, ve kterém vysvětlují dopady rozhodnutí odstranit podporu 32bitových knihoven z Ubuntu. Přestože jsou hry dnes dodávány s celou řadou knihoven nutných pro jejich běh, stále v mnoha případech závisejí na podpoře 32bitových komponent v systému. Pokud by z Ubuntu tyto součásti zmizely, velká část her by v něm přestala fungovat.

Ubuntu se nakonec rozhodlo po bouřlivé reakci komunity změnit svůj přístup a pokračovat v podpoře vybraných 32bitových knihoven. Lidé od Steamu tvrdí, že v takovém režimu budou pravděpodobně schopni dále Ubuntu oficiálně podporovat. Zároveň dodávají, že se linuxové prostředí hodně změnilo od doby, co před téměř sedmi lety vyšel linuxový Steam. Proto nyní probíhá debata, jak by měla v budoucnu linuxová podpora vypadat.

Vývojáři chtějí začít blíže spolupracovat s tvůrci distribucí, aby tak mohli uživatelům přinášet co nejlepší herní zážitek. Seznam konkrétních distribucí ani další související informace zatím nebyly zveřejněny, dočkat se máme v průběhu následujících měsíců. Jisté ovšem je, že Steam hodlá v linuxové podpoře i nadále pokračovat.