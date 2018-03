 »   »  Stephen Hawking používal generátor hlasu běžící na Raspberry Pi

David Ježek

Ke konci svého života běžel software, který používal Stephen Hawking pro sestavování vět a převod na mluvené slovo, na minipočítači Raspberry Pi. Další podrobnosti, včetně třeba povídání o tom, jak se převáděl hardwarový design dvou původně používaných procesorů z dílen Intel / NEC na emulátor běžící na jiné architektuře, naleznete na webu San Francisco Chronicle.

Popisuje proces, který byl dotažen do úspěšného finále před Vánoci roku 2017. Převod byl natolik dobrý, že oproti původnímu hlasu postrádal nově generovaný jen původní analogový dojem a výsledek práce byl Hawkingovi představen 17. ledna 2018. Slavný fyzik podobu odsouhlasil a tak se po několika dnech Raspberry Pi ocitlo v malé černé krabičce na jeho vozíku. Hawking najednou mohl mluvit bez původního, 33 let starého systému CallText. Systém byl poté převáděn na PC, což se dokončením sešlo zhruba s momentem v únoru, kdy Hawking onemocněl. Zemřel 14. března 2018 ve věku 76 let, s Raspberry Pi po svém boku.