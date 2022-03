T-Mobile a Vodafone postaví společně optické přípojky pro milion domácností

Autor: Depositphotos

Společnosti T-Mobile a Vodafone oznámily zahájení spolupráce na budování rozsáhlé pasivní optické sítě v Česku. Cílem je během několika následujících let přinést optickou přípojku do téměř milionu českých domácností. Projekt v praxi přinese i efektivnější a šetrnější postup výstavby, bude například potřeba výrazně méně samostatných výkopových prací, vysvětlují výhody spolupráce obě společnosti.

Projekt společné výstavby je teprve na počátku, o jeho zahájení a průběhu budou společnosti informovat později. Po dokončení projektu budeme nabízet multi-gigabitové připojení více než polovině českých domácností. Souběžně budeme dál zlepšovat parametry naší stávající sítě, říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic.