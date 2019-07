 »   »  TabNine doplňuje text při programování s pomocí AI

Jan Fikar

Umělá inteligence začíná pronikat i do programování. TabNine chytře doplňuje text při psaní programu, využívá při tom AI natrénovanou na dvou miliónech souborů z GitHubu. Nedoplňuje jen jednotlivá slova, ale i krátké bloky programu.

Pro osobní použití stojí TabNine 49 dolarů a pro komerční 99 dolarů. Podporuje programovací jazyky Python, JavaScript, Java, C++, C, PHP, Go, C#, Ruby, Objective-C, Rust, Swift, TypeScript, Haskell, OCaml, Scala, Kotlin, Perl, SQL, HTML, CSS a Bash. Podporovány jsou editory Visual Studio Code, Sublime Text, Atom, Emacs a Vim. Podpora dalších se chystá.

(zdroj: slashdot)