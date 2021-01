Autor: Depositphotos

TIOBE vydal svůj známý index oblíbenosti programovacích jazyků za leden 2021. Na prvním místě je C, druhá Java a třetí Python. Před rokem byla Java první a C druhé.

Zároveň největší růst za rok zaznamenal Python a stal se jazykem roku 2020. Za rok 2019 to bylo C a za 2018 opět Python. Za rok 2020 dále hodně rostly C++, C a R.

(zdroj: slashdot)